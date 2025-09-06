Habertürk
        "Yapay zeka evde kullanılacak bir tedavi aracı değil" - Haberler | Sağlık Haberleri

        "Yapay zeka evde kullanılacak bir tedavi aracı değil"

        Yapay zekanın yalnızca hekimlerin işini kolaylaştıracak bir araç olarak görülmesi gerektiğini belirten Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, "Yapay zeka evde kullanılacak bir tedavi aracı değil, yalnızca hekimlere destek sağlayacak bir yardımcıdır. Bizim kullandığımız yapay zekalar, milyonlarca dolarlık özel sistemler. Evde kullanılan yapay zeka uygulamaları ise açık kaynak verilerle çalışıyor ve tıp için geliştirilmiş değil" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 13:22 Güncelleme: 06.09.2025 - 13:22
        "Yapay zeka evde kullanılacak bir tedavi aracı değil"
        Telefonlardan alışveriş alışkanlıklarına kadar pek çok alanda kullanılan yapay zeka sağlıkta da gündeme geliyor. Bireysel tedavi amacıyla kullanılması ciddi riskler barındırıyor. Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, yapay zeka kullanımı konusunda hastalara uyarılarda bulundu.

        "YAPAY ZEKA TIPTA DA KULLANILIYOR AMA FARKI BÜYÜK"

        Doç. Dr. Ferahman, yapay zeka özellikle meme kanseri tanısında mamografi ve MR görüntülerinin değerlendirilmesinde doktorlara destek sağladığını söyledi. Ancak bu alanda kullanılan sistemlerin, bireylerin erişebildiği yapay zeka modellerinden çok farklı olduğunun altını çizerek, “Bizim kullandığımız yapay zekalar, milyonlarca dolarlık özel sistemler. Evde kullanılan yapay zekâ uygulamaları ise açık kaynak verilerle çalışıyor ve tıp için geliştirilmiş değil” diye belirtti.

        "YANLIŞ BİLGİ CİDDİ RİSK TAŞIYOR"

        Son dönemde yapay zekaya danışarak diyet ya da tedavi yöntemi uygulayan bazı kişilerin ölüm tehlikesi yaşadığına dikkat çeken Doç. Ferahman, “Yapay zekâ, güncel verilerden çok geriden gelir. Örneğin meme kanseri tedavisinde dün çıkan bir gelişme, bizim bugün tedavimizi etkileyebiliyor. Ama yapay zekâ bunu yansıtamaz. Ayrıca yalnızca istatistikler üzerinden yorum yaptığı için hastada kaygı oluşturabilir, tedaviye uyumu bozabilir” diye konuştu.

        "DOKTORUN YARDIMCISI"

        Yapay zekanın hastalara ömür biçmesinin çok tehlikeli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ferahman, “Aynı evredeki iki hastanın psikolojik ve sosyal koşulları farklı olduğundan, yaşam süreleri de çok farklı olabilir. Bu yüzden yapay zeka, doktorun yanında bir yardımcı olabilir ama tedaviye yön veremez” ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa