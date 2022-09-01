Ön tanı robotuyla doktorların iş yükü hafifleyecek

Pamukkale Üniversitesi Teknokent Müdürü İsmail Ovalı, sağlık sektöründe ciddi bir iş yükü bulunduğunu belirterek, "Yapay zeka destekli ön tanı robotumuz ile ön tanı için, robota tanımladığımız 20 sorunun cevabı sorgulanıyor ve ön tanı doktora iletiliyor. Muayene başlamadan doktor hasta hakkında bilgi sahibi oluyor" dedi.
Ovalı, TEKNOFEST KARADENİZ ve yapay zeka destekli ön tanı robotuna ilişkin sorularını yanıtladı.
Elbi ismi verilen robotun makine mühendisliği öğrencileri tarafından tasarlandığını aktaran Ovalı, robotun nihai hedefinin sağlık sektöründe iş yükünün azaltılması olduğunu söyledi.
Ön tanı için doktorların sorduğu 20 sorunun robot tarafından sorgulandığını ve yapay zeka algoritması ile bir ön tanı geliştirildiğini anlatan Ovalı, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız 3 bin veri eşliğinde bir yapay zeka modeli oluşturduk. Yapay zeka destekli ön tanı robotumuz ile ön tanı için, robota tanımladığımız 20 sorunun cevabı sorgulanıyor ve ön tanı doktora iletiliyor. Bu ön tanıyı robot hasta ile paylaşmıyor bilgi direk doktorun ekranına gidiyor. Doktorun ekranında hastada olabilecek hastalıklar yüzdelik olarak belirtiliyor. Böylelikle hem doktor zamandan tasarruf ediyor hem de gözden kaçırabileceği durumlara karşı risk azalıyor" şeklinde konuştu.
Robotun 3D printerda üretildiğini ve maliyetinin oldukça düşük olduğunu ifade eden Ovalı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Robotumuzun endüstriyel üretiminin yapılması için hem teknokent içerisindeki firmalar hem de dışarıda iş yapan firmalarda görüşüyoruz. Sağlık Bakanlığı ile çeşitli istişarelerde bulunduk. Hem sağlık ocaklarında hem hastanelerde polikliniklerin olduğu her yerde rahatlıkla kullanılabilecek bir formatı var. Doktorlarımız bu robot sayesinde zamanı daha verimli ve kaliteli kullanabilecekler. Bu robotun üretim aşamasında çok ciddi bir literatür taraması yaptık. Farklı aparatlar ile bu robot çok kolay bir biçimde mobilize olabiliyor. Hedefimiz önce ülkemizde yaygınlaştırıp daha sonra yurt dışına ihracatını gerçekleştirmek."
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