Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı!

Yapay tatlandırıcı olarak da kullanılan ve şeker alkolü olarak bilinen eritritolün, kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalıklarına yol açabileceği bildirildi

Giriş: 28.02.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı!
Yapay tatlandırıcıda ölümcül risk!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD ve Avrupa'da araştırmacılar, kalp hastalığı riski taşıdığı düşünülen yaklaşık 4 bin kişinin kan örneklerini inceledi.

CNN'in haberine göre, araştırmada, kalp hastalığı riski taşıyanların kanlarında yüksek seviyede eritritol bulunmasının, bu kişilerde kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç görülme olasılığını 2 kat artırdığı tespit edildi.

Cleveland Clinic Lerner Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Stanley Hazen ve ekibi, yapılan klinik çalışmalarında, eritritolün kan trombositlerinin daha kolay pıhtılaşmasına neden olduğunu ortaya koydu.

"ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Araştırmacılar, pıhtılaşmanın ise kalp krizi ve felci tetikleyebileceğine işaret etti.

Eritritol, birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan, şeker tatlılığının yüzde 70'ine sahip bir tadı bulunan ve kalorisiz olarak kabul edilen şeker alkolü olarak biliniyor.

Araştırmacılar, eritritolün şeker hastalığı bulunan kişilere alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerken, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda da uyarıyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda
Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda
Kayıp Erva ambulansa böyle götürülmüş!
Kayıp Erva ambulansa böyle götürülmüş!
ABD'den Türkiye-Mısır yorumu
ABD'den Türkiye-Mısır yorumu
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! 60 şehidin katili Türkiye'de
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! 60 şehidin katili Türkiye'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.