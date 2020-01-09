09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapay zekâ, büyük veri, hologram, robotik ve hatta ‘deepfake’ derken, yapay insan projesi için geri sayım başladı. ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarı CES 2020’de ilk kez sergilenen yapay insan projesi NEON, deyim yerindeyse aklınızı başınızdan alacak cinsten.
Samsung tarafından desteklenen STAR Labs’in CES’te sergilediği NEON, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini yapay zekâ ve makine öğrenimi ile birleştiriyor.
Proje kapsamında geliştirilen ve öğrenme yetisine sahip olan yapan insan prototipleri, kendi anılarını da oluşturabiliyor.
İnsan gibi davranma yeteneklerinin yanısıra duygu yetisine de sahip olan yapay insanlara odaklanan proje, dijital ortamda gerçek bir insan gibi görünen ve duygularını gösteren “Neon” isimli insan simülasyonlarından oluşuyor.
GERÇEK DEĞİL AMA ÖĞRENİYOR, EMPATİ KURUYOR, ANILARI BİRİKTİRİYOR...
STAR Labs’in NEON’ununun temelini “Reality” (gerçeklik),“Realtime” (gerçek zamanlı),“Responsive” (tepkisel) kelimelerini temsil eden Core R3 adı verilen platform oluşturuyor. Zekâ, öğrenme, his ve bellek fonksiyonlarının da devreye girdiği NEON porjesi kapsamında geliştirilecek olan yapay insanların yakın gelecekte, sinema sektöründe filmlerde görev yapabilecek oyuncuların yanısıra, özellikle hizmet sektöründe servis temsilcisi, müşteri ilişkileri yönetmeni, misafir hizmetleri görevlisi gibi alanlarda karşımıza çıkartılması amaçlanıyor.
ÖĞRETMEN OLARAK KARŞINIZA ÇIKABİLİR
Hatta, bu yıl içerisinde beta sürecinde geliştirilmeye devam edilecek olan bu NEON projesiyle ‘gerçeğe’ dönüşecek olan yapay insanlarla, sağlık personeli, öğretmen, finansal danışman ve rehber gibi alanlarda da yüz yüze gelmemiz kuvvetle muhtemel.
KENDİNE ÖZGÜ BİR KİŞİLİK
Karşısındaki insanı dinleyen, empati kurmaya çalışan bu yapan insanlar, Google Asistan, Alexa ve Siri gibi akıllı asistanlardan farklı olarak yaşadığı deneyimlere bağlı olarak öğrenme yeteneğini farklı bir boyuta taşıyor. Anılar oluşturan bağımsız bir sanal varlık olan NEON, gerçek bir kişinin görünüşünden veya sesinden ilham almasına karşın, kendine özgü bir kişiliğine sahip oluyor.
Kullanıcılar bu platform üzerinden kendi NEON’larını yaratabiliyor. Çarpıcı olduğu kadar ürkütücü de olan bu yapay insanlar ile ilgili olarak STAR Labs, şu taahhütte bulunuyor: “Siz ve NEON'unuz dışında hiç kimse NEON ile etkileşimlerinize erişemez. NEON'lar, özel verilerinizi izniniz olmadan asla paylaşmazlar.”
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