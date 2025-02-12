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        Yapay akciğer ve kalp cihazı ile hayata tutundu

        Kayseri Şehir Hastanesi'nde nefes darlığı şikayeti sonrası yapılan ameliyatta enfeksiyonla birlikte sağ kalp ve akciğer yetmezliği gelişen hasta yapay kalp ve akciğerle sağlığına kavuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:01
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        Yapay akciğer ve kalp cihazı ile hayata tutundu
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        Nefes darlığı şikayetiyle 2 ay önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran 58 yaşındaki Afet Yılmaz'ın kalp kapaklarında ileri derecede darlık tespit edildi. Ameliyata alınan Yılmaz'da, tedavi sürecinde enfeksiyon kaparak akut olarak sağ kalp yetmezliği ve akciğer yetmezliği gelişti. Bunun ardından hastane bünyesinde bulunan ECMO (ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) cihazını devreye sokan ekipler, vücudu desteklemek için yapay bir kalp ve akciğer kullanarak hastayı sağlığına kavuşturdu.

        İşlem hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Koral, "Hastamız 2 ay önce nefes darlığı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Evde de sürekli oksijen tedavisi alan bir hastamızdı. Kalp kapaklarında ileri derecede darlık olmasından dolayı ameliyat olması gerekiyordu ama yüksek riskli bir ameliyattı. Hasan Mercan hocamızla beraber ameliyatını gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyattan sonra akciğere giden atar damarda yüksek basınçtan dolayı uzun bir rehabilitasyon süreci sürdü. Bu sürede enfeksiyondan dolayı şanssızlık yaşayarak akut olarak sağ kalp yetmezliği ve akciğer yetmezliği geliştiği için ECMO cihazına bağladık. Bu cihazda yaklaşık 9 gün takip ettik ve kurtardık. Daha sonra da solunum cihazından kurtararak hastayı servise aldık. Başarılı bir süreç yönettik. Bundan sonra da fizik tedavi ve rehabilitasyonun ardından daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

        "MERKEZİMİZ ÇOK ÜST DÜZEY TEDAVİ YAPMIŞTIR"

        Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı Dr. Kamil Deveci de, "Bu cihazımız yapay kalp ve akciğer cihazıdır. Ciddi kalp ve akciğer sorunu olan hastalar için hayat kurtarıcı tedavilerden bir tanesi. Bu hastalığın tedavisindeki bu aşama çok kritik. Ehil ellerde yapılması gereken bir tedavi. Tedavinin kendi içerisinde birçok komplikasyonları var. Çok sıkı denetimlerle yapılması gereken bir işlem. Bunun bizim merkezimizde yapılıyor olması da İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'daki birçok hastane için ışık ve umuttur. Hastalarımız için umuttur. Merkezimizde çok iyi hocalarımız ve bunu yönetebilecek ekibimiz mevcut. Bizim bunu yapabiliyor olmamız şehrimiz ve merkezimiz için çok önemliydi. Hastamız ve yakınları da gayet uyumlu ve iyiydi. Tedavi de başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonra bir rehabilitasyon süreci başlıyor. Bu süreci de yönetecek bir kabiliyetimiz de mevcut. Merkezimiz birçok merkezin yapamadığı çok üst düzey tedaviyi yapmıştır" şeklinde konuştu.

        Afet Yılmaz'ın eşi Hasan Yılmaz da, tedavi de emeği geçen herkese teşekkür etti.

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