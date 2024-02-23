Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, yapay zekanın selleri nasıl önlediğini şöyle anlatıyor…

“Yapay zeka teknolojisinde, uydu görüntüleri ve hidrolojik ölçümler gibi çok büyük miktardaki veriyi analiz etme konusundaki gelişmeler, sel tahminindeki doğruluğu ve taşkın yönetimini önemli ölçüde geliştirdi.

Bu konuda kullanılan yapay zeka tekniklerinin dikkate değer örnekleri, selleri daha doğru bir şekilde tahmin etmek için kapsamlı verilerdeki karmaşık kalıpları tanımlayan derin öğrenme ve sinir ağları yaklaşımını içeriyor. Bununla birlikte, bu ilerlemelere rağmen yapay zeka öncelikle işlenecek yeterli veri temini ve bu verilerin kalitesi gibi zorluklarla karşı karşıya. Son yıllarda artan aşırı hava koşulları ve değişkenlikler geleneksel su yönetimi için belirsizliklerin artmasına ve bunların tahmin edilmesine yönelik zorlukları da artırıyor. Buna karşılık, yapay zeka (AI) taşkın risk yönetiminde önemli bir araç haline geldi. Uydu görüntülerinden ve hidrolojik ölçümlerden büyük miktarlarda veri işleme yeteneği, sel modellerinin daha derin ve daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor. AI’nın gelişmiş tahmin doğruluğu ve daha hızlı acil durum tepkileri, iklim değişikliği etkisi altındaki yörelerde kentsel planlama ve afete hazırlık için çok önemli bir avantaj sağlıyor.”

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HARVEY KASIRGASI’NDA YAPAY ZEKA KULLANILDI

Dursun Yıldız, Teksas’taki Harvey Kasırgası’nda da yapay zekadan yararlanıldığını söylüyor: “Taşkın yönetiminde yapay zekanın (AI) pratik uygulaması, dünyanın çeşitli bölgelerinde dikkate değer sonuçlar gösterdi. Bu sonuçlar farklı koşullarda uygulanan AI’nın taşkın önleme çalışmalarına önemli katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

TEKSAS'TA HARVEY KASIRGASI

AI’nın pratik uygulamasının etkili bir örneği Teksas’taki Harvey Kasırgası’nda görüldü. ABD tarihinin en etkili kasırgalarından biri olan bu yıkıcı olay, sel risklerini ve mevcut sel haritalarındaki sınırlamaları ortaya çıkardı.

Bu zorluklarla karşılaşan Amir Behzadan ve Texas A&M Üniversitesi’ndeki ekibi, AI kullanarak batık durma işaretlerinin fotoğraflarından sel derinliğini tahmin etmek gibi yenilikçi bir çözüm önerdi. Bu uygulama, kullanıcıların daha sonra AI modeli tarafından sel derinliğini değerlendirmek için kullanılan batık durma işaretlerinin fotoğraflarını yükleyerek taşkın verisi toplama işlemine katkıda bulunmasına imkan tanıdı.”

İRLANDA DA SEL TAHMİMİNDE YAPAY ZEKA KULLANIYOR

İrlanda Cork da, sel tahmini ve ilişkili risk yönetimindeki doğruluğu artırmak için yenilikçi bir yapay zeka (AI) modeli kullanıldığını anlatıyor Dursun Yıldız: “Ceadar’daki araştırmacılar tarafından Dublin Üniversitesi’nde geliştirilen bu model, tarihi selleri haritalamak ve gelecekteki selleri büyük bir doğrulukla tahmin etmek için uydu verilerini kullanıyor. Bu ilerleme, yerel yetkililere ve topluluklara acil durum önlemleri, almak ve riski azaltmak için önemli bir imkan sunuyor. Ayrıca gelecekteki sellerin etkilerini daha doğru bir şekilde tahmin etme yeteneği sunması açısından oldukça değerli.”