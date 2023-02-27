HABERTURK.COM

Yanmış çaydanlığı, yalnızca yanmış alanı kaplayacak kadar suyla doldurun. Suya yarım bardak sirke ekleyin ve bir kaşıkla iyice karıştırın. Çaydanlığı ağzı açık olarak orta ateşte sirke ve su karışımı kaynamaya başlayana kadar bırakın. Ardından ocaktan alın. Sirke ve su karışımına iki yemek kaşığı karbonat ekleyin ve 30 dakika soğumaya bırakın. Pürüzlü bir dokuya sahip bir sünger kullanarak leke

Diğer temizleme yöntemi ise; yanmış çaydanlığa bir miktar bulaşık deterjanı koyun. Biraz karbonat ekleyin ve tüm yanık yüzeyi geçecek kadar sıcak su ekleyin ve soğumaya bırakın. Bulaşık telini kullanarak çaydanlıktaki tüm yanık izlerini giderin, ardından sabun ve suyla iyice yıkayın.

Pratik Yöntemlerle Yanan Çaydanlığı Temizleme

Çoğunlukla, genel temizlik için kullanılan karbonat, yağ lekelerini ya da yanmış çaydanlık, tencere gibi zor çıkan durumlarda da kullanılır. İşte diğer, pratik yöntemlerle yanan çaydanlığı temizleme yöntemleri… Yanmış çaydanlığa karbonat ve su ekleyin. Kaynama noktasına gelene kadar bekleyin ve kaynadıktan sonra ocaktan alın. Sünger yardımıyla yanıkları çıkarın. Diğer pratik yöntemlerden biri de bulaşık deterjanı tableti, bulaşık deterjanı bulaşık makinesinin dışında da kullanılabilir.

Çaydanlığının dibine yarım bulaşık deterjanı tableti koyun.

Çaydanlığı tamamen suyla doldurun.

Ürünün etkisini göstermesi için otuz dakika bekleyin.

Çaydanlığı yıkayıp durulayabilir ve silebilirsiniz.

Yanıklarla mücadele etmenin birçok yolu vardır. Bunlardan biri de soğan. Soğan, kolayca yanan çaydanlıklar için çevre dostu bir ev ilacıdır. Soğanın içindeki maddeler yanmış yüzeyi gevşetir ve kolay çıkmasını sağlar. İki soğanı rendeleyin, doğranmış soğanları biraz su ile çaydanlığa koyun. Çaydanlıkta su kalmayıncaya kadar hepsini kaynatın. Temizlemek için bulaşık telini kullanabilirsiniz. Eğer üzeri henüz çıkmadıysa sıvıyağı ekleyin ve soğan suyunu kaynatmaya devam edin.

Yanmış çaydanlığa, 2 yemek kaşığı tuz ekleyin, 2 çay bardağı beyaz sirkeyi 150 mililitre su ile karıştırın ve karışımı çaydanlığa dökün. Mutfak penceresini açın veya davlumbazı açın çünkü keskin buharlar kısa sürede açığa çıkacaktır. Karışımı kaynatın ve ardından yanık tortular yumuşayana kadar kısık ateşte kaynamaya bırakın. Tuz- sirke ve su karışımı yanmış tortuları su yüzeyine çıkarır.

Dışı Yanmış Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Çaydanlık bir evin, mutfağın olmazsa olmazı. Fırın temizleme jeli ile sadece fırının içinde değil, çaydanlığın yüzeyinde oluşan yanıkları da giderebilirsiniz. Yanığa maruz kalma süresinden sonra, yanmış kalıntıların çaydanlıktan çıkarılması fırın jeliyle daha kolay olacaktır. Peki, dışı yanmış çaydanlık nasıl temizlenir? Yanmış bir çaydanlığın dışını temizlemek için beyaz sirke ve karbonatı bir macun haline getirin ve çaydanlığın yanan bölgelerine sürün biraz bekledikten sonra ovun. Diğer alternatif yöntem ise yanan bölgelere cif ve yağ sökücü püskürtün yarım saat bekledikten sonra sıcak suyun olduğu bir kaba çaydanlığı koyun. Daha sonra yanmış bölgeyi ovun gerekirse bulaşık teli ile sertçe ovun.

Yanmış Çelik Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Çaydanlığı temizlemek zahmetli gibi gözükse de evde bulunan bazı bileşenle yanık bölgeleri temizlenip eski haline gelebilir. Yanmış çelik çaydanlık nasıl temizlenir? 3 yemek kaşığı karbonatı bir bardak suda eritin. Karışımı bir çaydanlığa dökün. Yaklaşık 30 dakika bekletin ve sonra kaynatın. Daha sonra soğumaya bırakın ve ardından temizleyin.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram