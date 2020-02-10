10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanat eleştirmeni Avelina Lésper, Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Zona Maco Sanat Fuarı'nda Meksikalı sanatçı Gabriel Rico'ya ait olan eseri beğenmedi.
İnce bir cam üzerinde taş, futbol ve tenis topu, bıçak, tüy, sopa gibi objelerin asılı bulunduğu eserin yanına meşrubat kutusu koymak isteyen Lésper'in bu hamlesi büyük bir talihsizlikle sonuçlandı.
Avelina Lésper, Gabriel Rico'ya ait 20 bin dolar (yaklaşık 120 bin TL) değerindeki çağdaş sanat eserini yanlışlıkla parçaladı.
"SANKİ ESER NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ HİSSETMİŞ GİBİYDİ"
Lésper’in hamlesiyle birlikte cam parçalandı ve üzerindekiler de birden dağıldı. Lésper, eleştiri yazılarının yayımlandığı Milenio’ya yaptığı açıklamada, "Sanki eser benim yorumumu duymuş da ne düşündüğümü hissetmiş gibiydi. Çalışma parçalara ayrıldı, çöktü ve yere düştü" şeklinde konuştu.
SONRADAN DEĞERİNİ ÖĞRENDİ
Lésper, daha sonra eserin 20 bin dolar değerinde olduğunu öğrendiğini söyledi.
Eserin sergilendiği galeri, eseri parçalayan sanat eleştirmeninin davranışını profesyonellikten uzak buldu.
Instagram'dan bir açıklama yayınlayan galeri, "Lésper, bir meşrubat kutusu koymak ve eleştirmek amacıyla bir fotoğraf çekmek için çalışmanın çok yakınına geliyor ve bu şüphesiz yıkıma yol açıyor" ifadelerini kullandı. Galeri, eleştirmenin davranışını ‘muazzam bir profesyonellik ve saygı yoksunluğu’ olarak değerlendirdi.
Galeri, Rico'nun çalışmasının şu anda koleksiyoncular ve sanat kurumları tarafından arandığını ekledi.
Meksika'daki Soumaya Sanat Müzesi müdürü Alfonso Miranda, olayın 'trajedi' olduğunu söyledi.
Avelina Lésper onarım ücretini karşılamayı teklif etse de galeri sanatçıyla konuştuktan sonra atılacak adımları belirleyeceklerini duyurdu.
Gabriel Rico, parçalanan eserde insan yapımı nesnelerle doğada bulunan nesneler arasındaki karşıtlığı vurgulamak istediğini vurguladı.
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