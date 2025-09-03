Yanlış sülük tedavisi canından ediyordu

65 yaşındaki Ketevan Nadiradze, boyun bölgesindeki şişleri indirmek için memleketinde kendisine sülük tedavisi uyguladı. Bu işlemin ardından vücuduna enfeksiyon bulaşan Ketevan Nadiradze'nin yaşam fonksiyonları azaldı. Vücudunu saran enfeksiyona bağlı zatürre sonucu uzun bir süre solunum cihazı ile nefes alan Nadiradze, son umut olarak Samsun'daki bir hastaneye getirildi. Burada 4 farklı branş doktorunun 7 ayrı operasyonu ile 40 günlük tedaviye alınan Nadiradze, ölüm öncesi bir durumdayken geldiği hastaneden iyileştirilmesi sonucunda hastaneden pasta kesilerek sağlıklı bir şekilde uğurlandı.

"DURUMU OLDUKÇA AĞIR OLAN HASTAYI EKİP ÇALIŞMASIYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUK"

Çok kritik durumda hastaneye getirilen Nadiradze'ye uygulanan tedavi hakkında bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, "Hastamız, boynundaki şişlik nedeniyle yurt dışında boynuna sülük tedavisi yapmış. Bunun ardından oradaki kistin apseleşmesi neticesinde baş-boyun bölgesinden başlayarak akciğerlere, kalbin üstündeki alanlara ve boynuna ulaşan yaygın apseleşmiş enfeksiyon tablosu gelişmiş. Bunun ardından da hasta uzun süre solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda kalmış. Geldiği merkezde vücuda bulaşan apseleri temizlemek amacıyla çeşitli drenaj işlemleri uygulanmış ama sonuç alınamamış. Uzun süre solunum cihazına bağlı kaldığı için de akciğerinde ölümcül bir zatürre tablosu oluşmuştu. Hasta pre-ex (ölüm öncesi dönem) durumdaydı. Tansiyonu ve nabzı düşük, böbrek ve karaciğer fonksiyonları oldukça fazla olumsuz etkilenmiş, beyin fonksiyonları da sağlıklı değildi. Hastayı Samsun'da çeşitli bölümlerin de dahil olduğu bir dizi operasyonlar düzenledik. Kulak, burun ve boğaz cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi ve plastik cerrahinin dahil olduğu irili ufaklı 7 seanslık operasyon serisinin sonunda bölgedeki apse ve enfeksiyonları kurutup, ortaya çıkan açık yaraları da kapatarak hastayı tabucu durumuna getirmeyi başardık. Bu işlemler sırasında akciğerdeki şiddetli zatürre durumunu da peyderpey ekip çalışmasıyla üstesinden geldik. Hastanın şu anda genel durumu iyi, taburcu edildi. Açık bir yarası yok, kendi fonksiyonlarını yapabiliyor, enfeksiyon değeri de sıfıra yaklaştı. Bu denli kritik ağır tablodaki hastanın 40 günlük özverili bir takım çalışması sonucunda taburcu olması ciddi bir ekip çalışmasının başarılı bir ürünüdür" dedi.

ÖLDÜ GÖZÜYLE BAKILIYORDU Türkiye'ye gelmeden önce öldü gözüyle bakılan Nadiradze, tedavi sürecinde yer alan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Yılmaz ile Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar tarafından gerçekleştirilen 7 farklı operasyonda hasta 40 günlük programla sağlığına kavuşturuldu. Nadiradze ve ailesi, kendisi için hazırlanan pasta kesim ve uğurlama töreninde tedavisini gerçekleştiren hekimler ile hastane çalışanlarına şükranlarını ilettiler.