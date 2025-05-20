Yanlış dolgu uygulaması kör ediyor

Hijyenik olmayan ortamlarda, uzman olmayan kişilerce yapılan işlemler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yanlış uygulamaların korkutucu sonuçları olabildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Şeremet, "Yan etkilerinden en çok korktuğumuz işlem dolgular. Dolgu sadece estetik değil, aynı zamanda çok ciddi tıbbi bir işlemdir. Kullanılan malzeme, hijyenik ortam ve yapan kişinin bu konudaki yetkinliği çok önemlidir. Çünkü yüz, damar ve sinir ağlarıyla örülüdür. Enjekte edilen maddeler eğer damara yakın olursa ya da damarın içine denk gelirse, nekroz dediğimiz doku kayıplarına, enfeksiyonlara, hatta körlüğe bile neden olabilmektedir" dedi.

"UYGULAMA ANATOMİ BİLEN DENEYİMLİ HEKİMLERCE YAPILMALI"

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Prof. Dr. Şeremet, "Enjeksiyon yanlış bir damara yapılırsa dolgu maddesi kan akımını engelleyebilir. Özellikle burun kökü, alın ve göz çevresi gibi alanlarda, damarlar doğrudan göz damar ağıyla bağlantılıdır. Bu damarlardan birine dolgu maddesi kaçıp gözün retina damarlarını tıkarsa, ani görme kaybına, yani körlüğe neden olabilir. Hastalar, işinin ehli olmayan kişilere birçok kozmetik işlemi yaptırıp komplikasyonlar yaşayabilmekteler. Bu nedenle uygulamanın mutlaka anatomi bilgisi olan, deneyimli hekimler tarafından yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

ASİMETRİK DUDAK DOLGULARI SORUN YARATIYOR Asimetrik yapılmış dudak dolgularıyla hastaneye başvuran kişi sayısında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Şeremet, "Nekroza giden ya da deride yumru oluşturan dolgu komplikasyonları çok sık görülüyor. Bu tarz komplikasyonlarda hasta, sistemik ilaçlar, lezyonların içine uygulanan birtakım enzimatik işlemlerle tedavi edilmeye çalışılıyor. Tedavi süreci uzun sürmekle birlikte tedaviye rağmen bazen kalıcı izler de kalabiliyor" dedi. "ÜRÜNLERİN BARKODU HASTAYA VERİLMELİ" Prof. Dr. Sıla Şeremet, cilt işlemi yaptırmaya karar veren hastaların nelere dikkat etmesi gerektiğini ise şu sözlerle özetledi: "Bu konuda en önemlisi doktorun yönlendirmesiyle işlemin yapılması. Hastaların ayrıntılı olarak ne yapılacağı ve nasıl bir madde kullanılacağını öğrenmeleri gerekiyor. Özellikle dolgu yapılırken hangi malzemenin kullanılacağı çok önemli. Doktorlar bu bilgileri hastayla paylaşmaktan çekinmez ama ucuza işlem yapan, malzemenin ne olduğunu söylemekten kaçınan, hastanın hızlıca karar vermesi için baskı yapan kişilerden ve ortamlardan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca işlemlerde kullanılan malzemelerin paketi hastanın yanında açılmalıdır. Hatta ürünlerin barkodu hastaya verilmelidir."