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        Haberler Sağlık Yanlış beslenme B12 eksikliğini artırıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yanlış beslenme B12 eksikliğini artırıyor

        Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Uzman Diyetisyen Gülşah Bulut, yanlış beslenme düzeninin B12 vitamini eksikliğini artırdığını belirterek, "Protein kaynaklarına ulaşım zorlaştıkça, işlenmiş gıdalara yönelim arttı. Dengeli beslenme sağlanmadığında birçok vitamin eksikliği ortaya çıkıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:01
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        Yanlış beslenme B12 eksikliğini artırıyor
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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Uzman Diyetisyen Gülşah Bulut, B12 vitamini eksikliğinin önlenmesi için dengeli ve yeterli beslenmenin önemine dikkati çekti. Bulut, “Sağlıklı bireylerde yeterli ve dengeli beslenme sağlandığında B12 eksikliği beklemiyoruz. Ancak bazı hastalıklar veya kullanılan ilaçlar B12 emilimini etkileyebilir" dedi.

        B12 eksikliğinin tıbbi olarak doktorlar tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, “Eksiklik durumunda, gerekliyse takviye edilmesi gerekir. Ancak genellikle et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi besinleri yeterli tüketmek, eksikliği önlemek için yeterlidir. Günlük olarak 2 su bardağı süt veya yoğurt, 2-3 köfte büyüklüğünde et, tavuk ya da balık tüketmek önemlidir" diye konuştu.

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        "SAĞLIKLI BESLENME BİLİNCİ OLUŞTURULMALI"

        Son yıllarda B12 eksikliğinin artmasının nedenlerine de değinen Bulut, beslenme alışkanlıklarının bu durumu doğrudan etkilediğini belirtti.

        Bulut, “Protein açısından zengin gıdalar ekonomik olarak erişimi zorlaşan besinler haline geldi. Bunun yanı sıra işlenmiş ve paketli gıdalara yönelim arttı. Özellikle gençler ve çocuklar ara öğünlerde sağlıklı alternatifler yerine paketli ürünleri tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

        Sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması gerektiğini söyleyen Bulut, “Ara öğünlerde bir paket gıda almak yerine süt, ayran, kefir ya da meyve tercih edilmeli. Aksi halde sadece B12 değil, birçok vitaminin eksikliği söz konusu olur. Sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunmak ve tedavi sürecini desteklemek için büyük önem taşır" dedi.

        B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

        B12 vitamini, hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunan, vücudun kırmızı kan hücresi oluşumunda, sinir hücrelerinin sağlıklı kalmasında, hücre metabolizmasında ve hücrelerin genetik materyali olan DNA moleküllerinin yapılmasında rolü olan bir vitamini türü. B12 vitamini, vücudun kan ve sinir hücrelerini sağlıklı tutma, DNA yapımına yardımcı olma, kemik yanı sıra saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleme ve yorgun ya da zayıf hissetmeye neden olan aneminin önlenmesine yardımcı olur.

        Vücudun yeteri kadar B12 vitaminine sahip olmaması anemiye neden olur. Aneminin bir sonucu olarak halsizlik, yorgunluk, ciltte solgunlaşma ve nefes darlığı yanı sıra B12 eksikliği kaynaklı unutkanlık gibi hafıza sorunları, konuşma güçlüğü, el ve ayaklarda uyuşma, iştah kaybı, kilo kaybı ve ishal ya da kabızlık gibi sağlık sorunları ortaya çıkar. B12 eksikliği anemisinde kaslarda zayıflama, yürüme güçlüğü, kilo kaybı, sinir ve depresyon hali, ishal, bulantı, yorgunluk ve kalp ritminde düzensizlik gibi belirtiler ortaya çıkar.

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