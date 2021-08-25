Şişli'de yanında bir kurşunla ölü bulundu

İHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 katlı metruk binanın giriş katında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Hüseyin Cahit Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Metruk binanın önünde dolaşan bir vatandaş, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yanında bir adet kurşun ile birçok kıyafet bulundu.

Metruk binada yaşayan bir kişi ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının incelemesinin ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.