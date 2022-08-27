Yanık izi kalır mı ve nasıl geçer?

Yanık İzi Kalır Mı ve Nasıl Geçer? Yanık İzine Ne İyi Gelir?

Yanık izi cilt üzerinde meydana geldiği andan itibaren kişilerin kurtulmak istediği bir cilt sorunu haline gelir. Vücudun her yerinde meydana gelebilecek olan yanıkların izinin geçmesi için farklı tedavi yöntemleri tercih edilir. Peki, yanık izi kalır mı ve nasıl geçer? Yanık izine ne iyi gelir?

Yanık İzi Nasıl Geçer?

Yanık izi geçer mi? sorusu cildinde yanık meydana gelen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alır. Yanık cilt üzerinde 3 farklı derecede meydana gelir. 1. Derece yanıklar genellikle 2 hafta içerisinde kendi kendine geçer. Burada doktorların önerdiği yanık kremleri ile yanık izinin tamamen geçmesi sağlanır. 2. Derece yanık da kısa sürede iyileşir. İyileşme sürecinin ardından belli belirsiz yanık izi kalabilir ancak zamanla bu yanık izleri de kaybolur. 3. Derece yanık izinde ise iyileşme süreci çok uzun olabilir. Burada yanık izi ciddi boyutlarda olduğu için meydana geldiği andan itibaen doktor kontrolünde takip edilmelidir.

Bu kapsamda yanık izin tedavisi için yanığın derecesinin tespiti çok önemlidir. Cilt bariyerleri çok hassas olduğu için yanık izinde doktor tavsiyesi dışında hareket edilmemesi önerilmektedir. Eğer birinci ve ikinci derece hafif yanıklar sonucu iz kalmışsa burada kremler ile izlerin geçmesi sağlanabilir.

Yanık izi tedavisinde bölge koruma altına alınır. Steril bezle çevrelenir.

Cildin iyileşmesine destek olacak kompresyon giysileri tercih edilir.

Deri üzerinde meydana gelen kabarcıklar patlatılmamalıdır. Bu izlerin daha belirgin bir şekilde oluşmasına neden olmaktadır.

Yanık gerçekleşen bölgede temizliği aksatmamalısınız.

Güneşe karşı bölgeyi koruma altına almalısınız.

Yanık İzi Kalır Mı?

Yanık izi kalır mı sorusunun cevabı yanığın derecesi ve uygulanan tedavinin doğru olup olmadığı verir. Eğer 3. Derece bir yanık meydana geldiyse ve yanığın oluştuğu andan itibaren bir tedavi uygulanmadıysa yanık izi büyük oranda görülür.

Yanık İzine Ne İyi Gelir?

Yanık izi için doğal tedavi yöntemleri de kişilerin merak ettiği bir konudur. Bu kapsamda hindistan cevizi yağı E vitamini içeriği ile ön plana çıkar. Cildi yenileme özelliği olan E vitamini içerikli Hindistan cevizi yağı yara izine iyi gelir.

Antioksidan özelliği ile yanıkta meydana gelen iltihaplanmalara lavanta yağı da iyi gelir.

Yanık izleri için kullanılan doğal yağlardan bir diğeri ise kantaron yağıdır. Kantaron yağı su ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

Potasyum içeriği ile patates de birinci derece yanık izinin geçmesi için kullanılabilir.

Yanıkla birlikte iltihaplanma meydana gelir. Elma sirkesi ile su ile karıştırılarak kullanıldığında bu iltihaplanmaları ve yanık izlerini önler.

Yanık İzi Kalmaması İçin Ne Yapmak Lazım?

Yanık izi kalmaması için erken ve doğru tedavi uygulanması çok önemlidir. Bu yüzden yanık meydana geldiği zaman hemen doktora başvuru yapılmalıdır. Yanığın derecesi tespit edildikten sonra yanık kremleri ile tedavi süreci devam etmelidir.

Deride Kalan Yanık İzi Geçer Mi?

Deride kalan yanık izinin geçmesi için krem tedavileri uygulanabilir. Ancak bu kesin çözüm olmayabilir. Bu yüzden cildin görünebilir olan bölgelerinde kalan yara izleri için estteik operasyon önerilmektedir.