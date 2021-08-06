Yangınlar 'hava'yı nasıl etkiledi?

Türkiye son 10 günlük süreçte çıkan 200 civarındaki orman yangını ile alev alev yanarken; yangın söndürme çalışmaları tamamlanan ve de devam bölgelerdeki hasar da gözler önüne serilmeye başlandı.
28 Temmuz’dan bu yana çıkan yangınlar, Manavgat, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Milas başta olmak üzere pek çok bölgede bir yandan can kayıplarıyla birlikte ormanların yok olmasına neden oldu. Yaşanan felaketin, önce online yangın haritalarına yansıyan acı görüntüsü, şimdi de kendini hava kirliliği haritalarında göstermeye başladı.
Türkiye’de orman yangınlarının çıktığı bölgeler özelinde hava kirliliği verilerini, geçmiş verileriyle incelenebildiği online haritaları inceledik.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı üzerinden elde edilen veriler, tüm internet kullanıcılarına interaktif çevrimiçi harita şeklinde sunuluyor.
www.havaizleme.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen harita üzerinden görselleştirilen “Hava Kalitesi İndeksi” (Air Quality Index, AQI), partikül madde (PM2.5 ve PM10), ozon (O3), azot dioksit (NO2), kükürt dioksit (SO2) ve karbon monoksit (CO) emisyonları ölçümlerine dayanıyor.
Saatlik okumaların esas alındığını indekste, örneğin, sabah 8'de rapor edilen bir hava kalitesi verisi, ölçümün sabah 7'den 8'e kadar yapıldığını gösteriyor.
'İYİ'DEN 'HASSAS'A ÇIKTI
Harita üzerinden yaptığımız incelemede, çıkan orman yangınlarının ardından 5 Ağustos itibariyle Antalya - Manavgat ve Bodrum - Milas bölgesinde hava kalitesinin “İyi”den, “Hassas” kategorisine çıktığı görülüyor. “Hassas” seviyesi, “hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir” uyarısı ile bildiriliyor.
26 Temmuz 2021
6 Ağustos 2021
Manavgat ve Milas yöresinde 6 Ağustos (bugün) öğlen saatleri itibariyle ölçülen bu “hassas” hava kalitesi seviyesi için şu uyarılar yapılıyor:
“Açık hava sporları için iyi bir hava değil”
“Bisiklet sürmek için iyi bir hava değil”
“Açık havada yürüyüş yapmak için iyi bir hava değil”
“Dışarıda piknik yapmak için iyi bir hava değil”
Bulunduğunuz bölgedeki anlık hava kalitesini gösteren haritayı incelemek için buraya tıklayın.
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