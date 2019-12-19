Yandex Browsernasıl kurulur? sorusu, bugün öğle saatlerinden itibaren Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan dahil dünya genelinde 23 ülkede yaşanan Google'a erişim sorununun ardından gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, tarayıcılarını Google yerine Yandex olarak ayarlayarak internete girmeye devam ediyor. İşte Yandex kurulum sayfası...

YANDEX KURULUM ADIMLARI

1. browser.yandex.com.tr sayfasından kurulum dosyasını indirin.

2. Yüklediğiniz dosyayı tarayıcınızda açın.

3. Kur butonuna tıklayın.

4. Yükleyicinin bilgisayarda değişiklikler yapmasına izin verin.

YANDEX BROWSER İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YANDEX KURULUMUNDA YAŞANAN SORUNLAR

Kurulum dosyasının tam sürümü nereden indirilebilir?

Kurulum dosyasının tam sürümü, Yandex Browser'ı internet bağlantısı yavaş olduğu ya da hiç olmadığında kurmanızı sağlar. Dosyayı buradan indirebilirsiniz.

YANDEX TARAYICI KURULUM ADIMLARI İÇİN TIKLAYIN

Tarayıcı için tüm Windows kullanıcı hesapları nasıl kurulur?

Tarayıcıyı birden fazla Windows kullanıcısı için kuramazsınız.

Yandex Browser'ı varsayılan uygulama olarak ayarlamak için ne yapmam gerekir?

Yandex Browser'ı varsayılan tarayıcı yapmak için:

1. → Ayarlar'a tıklayın.

2. Varsayılan tarayıcı bölümünde Yandex Browser'ı varsayılan tarayıcı olarak kullan butonuna tıklayın.

Tarayıcıyı Windows 10'da varsayılan uygulama yapmak için Windows 10'da Yandex Browser bölümünü okuyun.

Tarayıcı kurulumu sırasında "Geçerli bir Win32 uygulaması değil" hatası oluşuyor

Kurulum dosyası tam indirilmemiş olabilir.

Yandex Browser'ı tekrar indirin.