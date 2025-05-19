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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yanan kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! | Son dakika haberi! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!

        Diyarbakır'da tüyler ürperten bir vahşet yaşandı. Kırsal bir alanda yanan bir kamyonette Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati'nin cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun ellerinin bağlı olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:26
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        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
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        Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed’in (15), yanan kamyonette cansız bedenleri bulundu.

        DHA'nın haberine göre Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde bir kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

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        #son dakika
        #Diyarbakır
        #Remzi Sati
        #Muhammed Sati
        #Son dakika haberler
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