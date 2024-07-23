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        Bursa'da yan yana 2 fabrikada yangın!

        Bursa'da yan yana olan kağıt ve elyaf üreten 2 fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, yaptığı açıklamada, bir fabrikada başlayan yangının elyafların ve süngerlerin olduğu bir depoya sıçradığını söyledi. Yangının kısmen kontrol altına alındığını, bir fabrikada ise devam ettiğini anlatan Yılmaz, herhangi bir can kaybı olmadığını, alevlerin konutları sıçrama ihtimalinin de önlendiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:53
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        Yan yana 2 fabrikada yangın!
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        Bursa'da yan yana olan kağıt ve elyaf üreten 2 fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi.

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        Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

        Bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir fabrikada başlayan yangının elyafların ve süngerlerin olduğu bir depoya sıçradığını söyledi.

        Yangının kısmen kontrol altına alındığını, bir fabrikada ise devam ettiğini anlatan Yılmaz, herhangi bir can kaybı olmadığını, alevlerin konutları sıçrama ihtimalinin de önlendiğini belirtti.

        Yılmaz, tekstil fabrikasında şu anda bir sıkıntı kalmadığını dile getirerek "Hem Yıldırım Belediyesinin iş makineleri, hem Büyükşehir Belediyesi, tüm itfaiye ekibi alanda. Yangın söndürme çalışmaları hızla devam ettiriliyor. Hummalı bir çalışma var. " dedi.

        Tesislere yakın konutlarda bir tahliye söz konusu olmadığını anlatan Yılmaz, bölgede bir koridor oluşturularak önlem alındığını kaydetti. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

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        #Bursa
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