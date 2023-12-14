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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da 'Yan baktın' kavgası yüzünden 16 yaşındaki çocuk kalbinden bıçaklandı - Güncel haberler

        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!

        Şanlıurfa'da, kan donduran bir olay yaşandı. Lise öğrencilerinin, 'yan baktın' kavgasında kalbinden bıçaklanan 16 yaşındaki Mustafa Karaçalı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 17 yaşındaki Yakup K. ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:57
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        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
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        Şanlıurfa'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre okul çıkışı lise öğrencileri arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        KAVGADA 2 GENÇ YARALANDI

        Kavgada Mustafa Karaçalı ile Yakup K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        KALBİNDEN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ

        Kalbinden bıçaklanan Karaçalı, kurtarılamadı. Yakup K.´nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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        #Şanlıurfa
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