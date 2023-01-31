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Haberler Girişimcilik

YAMY Studio değerini 4 milyon dolara taşıdı

Yerli oyun şirketi YAMY Studio, UP Venture Capital’dan 4 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı. Yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren ve bugüne dek 120’nin üzerinde oyun geliştiren YAMY Studio, 2021 yılında Hoop 4 isimli oyunuyla 1 milyon indirmeye ulaşırken, 2022’de Parents Run adını verdiği oyunuyla 2 milyon barajını aştı  

Giriş: 31.01.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
YAMY Studio değerini 4 milyon dolara taşıdı
HABERTURK.COM

Çok sayıda oyun girişimine ev sahipliği yapan Türkiye’de, yeni yıl oyun şirketleri açısından hızlı başladı.

Hybrid-casual türünde geliştirdiği oyunlarla tanınan YAMY Studio, Londra merkezli UP Venture Capital'dan 4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını açıkladı.

Yatırım sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan YAMY Studio Kurucu Ortağı Ahmet Ferhat Akben, "Temellerini 2020 yılında attığımız stüdyomuz, Londra merkezli özel sermaye fonu olan UP Venture Capital’dan aldığı yatırımla şirket değerini 4 milyon doların üzerine taşıdı" dedi.

UP Venture Capital Kurucu Ortağı Ömer Uyan da, "Yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlere yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda, YAMY Studio’ya yatırım yaptık. Bu yatırımla birlikte oyun, kimya, sermaye piyasaları ve sürdürülebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden oluşan portföyümüzü, mevcut sektörler ve yeni sektörlerde yatırımlar yaparak büyütmeyi hedeflemekteyiz" bilgilerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren ve bugüne dek 120’nin üzerinde oyun geliştiren YAMY Studio, 2021 yılında Hoop 4 isimli oyunuyla 1 milyon indirmeye ulaşırken, 2022’de Parents Run adını verdiği oyunuyla 2 milyon barajını aştı.

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