Yamaç Koçovalı'dan intikam planı!

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Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çukur'a saldırıda bulunan Erdenetler'e karşı Yamaç, yaptığı akıllıca planla intikamını aldı! Erdenetler'den paralarını almak için harekete geçen Cumali'ye, Aliço ile haber uçurarak Erdenetler'in altın taşıyacağı tırın yerini söyledi.

Adresi alır almaz harekete geçen Cumali, olay yerinde pusuda beklerken Yamaç da yardıma geldi. Cumali'nin Yamaç'a olan öfkesi aralarında yine gerilime neden olsa da iki kardeşin çıkan çatışmada birbirini kolladığı anlar aralarındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

Cumali ve Yamaç, Erdenetler'e karşı;

Yamaç'ın bu çarpıcı hamlesi Çağatay Erdenet ile arasındaki çekişmeyi daha da alevlendirecekti. Finalde Çağatay, soyulduklarını öğrenince büyük bir öfke yaşarken, Çukur'un intikamını alan Yamaç'ın keyifli halleri dikkat çekti. Yamaç ve Çağatay arasında bundan sonra neler yaşanacağı ise büyük merak konusu oldu.

"Çağatay, soyulduk!"

SOSYAL MEDYA #KARDEŞ DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 5.67 izlenme oranı (rating),12.22 izlenme payı (share),AB'de 4.51 izlenme oranı (rating),10.42 izlenme payı (share),Total’de 6.58 izlenme oranı (rating),15.01 izlenme payı (share) elde etti. #Kardeş etiketi ise Twitter Türkiye'de 6 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

CUMALİ ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİ!

Cumali, Efsun'a silahını doğrulttuğu anlarda Yamaç'ın gelmesiyle şok edici gerçeklerle yüzleşti. Efsun'un hamile olduğunu söyleyen Yamaç, Cumali'yi durdurmayı başardı ancak İdris'in katillerinden birinin, Yamaç'ın çocuğuna hamile olması gerçeği Cumali'yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

"Abi, hamile..."

YAMAÇ'I ŞOKE EDEN OPERASYON!

Yamaç, Çağatay'ın verdiği yeni görev için harekete geçerken karşısında Çukur'u bulunca şoke oldu. Selim ve Çukurlular, silah alışverişi için geldikleri yerde Erdenetler'in saldırısına uğradı. Yamaç, saldırdıkları kişilerin Çukur olduğunu görünce onları korumak için elinden geleni yaptı. Çukurlular'ı saldırıdan sağ salim kurtarmayı başardı ancak silahları ve parayı geri alamadı.

Erdenetler'in Çukur'a bir kez daha zarar vermesi üzerine harekete geçen Yamaç, bunun bedelini ödetmek için nefesleri kesen bir hamle yapmaya hazırdı. Murtaza'nın da Yamaç'a yardım etmek istemesi ise herkese büyük sürpriz oldu. Diğer tarafta Çukur da uğradıkları saldırıdan sonra bir çıkar yol ararken Cumali, Erdenetler'den paraları geri alacağını söyledi. Bunun için Aliço'dan yardım isteyen Cumali'ye gizli bir destek Yamaç'tan geldi.

Yamaç'ın öfke patlaması;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Koçovalılar'ın evinde yaşanan gergin anların ekrana geldiği sahnede tüm ev halkının Cumali'ye tavır aldığı görülüyor. Gördüğü tepki karşısında sinirlenen Cumali'nin ne yapacağı merakla bekleniyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 11. Bölümünden İlk Sahne;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!