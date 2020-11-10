Çukur 4. sezonda heyecan durulmuyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 4. sezon 10. bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Çukur 12. bölümde İdris'in katillerinden birinin, Yamaç'ın çocuğuna hamile olması gerçeği Cumali'yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Koçovalıların evinde dengeler iyice karıştı. Tansiyonun bir an bile düşmediği Çukur son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. çukur 103. bölüm ilk sahne izle...

ÇUKUR 103. BÖLÜM İLK SAHNE İZLE

ÇUKUR 103. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dün gece yayınlanan 103. bölüm ilk sahnede Cumali evdeki hakimiyetini kaybetmek üzeredir. Selim'in artık susmayıp konuşmaya başlaması Cumali ile Selim'i karşı karşıya getirecek ve dengeler değişecek.