Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Tavşanlı ışıklar mevkisinde kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralanan 11 kişiden 8'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 77 AAK 777 plakalı otomobil sürücüsü Aslan Çobantürk (55),müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavileri süren diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.