Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

        Kaybolan Alzheimer hastası bulundu

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası ekiplerce bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 18:35 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolan Alzheimer hastası bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gacık köyünde kaybolan Alzheimer hastası A.B'nin (53) kaybolduğu ihbarı üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

        AFAD, jandarma ve Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Arama Kurtarma ekiplerinin dron destekli yaptığı arama çalışmalarında, A.B. evinin 6 kilometre uzağında bulundu.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #yalova
        #yalova haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 4 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 4 isim tutuklandı!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Habertürk Anasayfa