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        Haberler Gündem Yalova'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Yalova'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 00:37 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:37
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        Tabelaya çarpan sürücü hayatını kaybetti
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        Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli yönüne seyreden Birkan Çelebiler (25) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

        Yaralanan sürücü, olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ambulansıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çelebiler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #yalova
        #birkan çelebiler
        #haberler
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