Baba Yılmaz, "Köpekler benim çocuğumu ısırmamışlar, yemişler. Aşırı derecede doku eksikliği var. Kollarında, bacaklarında, poposunda, kafasında, boynunda, her tarafında var. Allah´ım bana onun bir yerini canlı bıraksın, benim için yaşasın. Ben onun gözü de olurum, kulağı da. Yeter ki benim evladım yaşasın" diye konuştu.