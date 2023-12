Ryan O'Neal hayatını kaybetti

"O BİR HOLLYWOOD EFSANESİDİR"



Patrick O'Neal, üzüntüsünü ise, "Onu örnek alırdım ve o her zaman hayattan daha büyüktü. Ben 1967'de doğduğumda babam Peyton Place'de bir televizyon yıldızıydı. Annem Leigh Taylor-Young ile orada tanışmış ve yaklaşık 9 ay sonra ben doğmuşum. Babam 1970'li yılların başında 'Love Story' ile uluslararası bir film yıldızı haline geldi. Bu on yıl boyunca 'What's Up, Doc?', 'Paper Moon', 'Barry Lyndon', 'A Bridge Too Far', 'The Main Event' ve 'The Driver' gibi filmlerde rol alarak tam anlamıyla ezdi, geçti. O bir Hollywood efsanesidir. Nokta..." sözleriyle ifade etti.