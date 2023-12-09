Ryan O'Neal hayatını kaybetti
'Love Story' filmiyle ünlenen ABD'li aktör Ryan O'Neal, yaşamını yitirdi. O'Neal'in vefatını oğlu Patrick açıkladı
- 1
Bir döneme damga vuran ABD'li oyuncu Ryan O'Neal'den acı haber geldi.
- 2
Dünya çapında tanınmasını sağlayan 'Love Story' filmiyle 1970'te Oscar'a aday gösterilen O'Neal'in 82 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.
- 3
"BABAM KAHRAMANIMDI"
Acı haberi Ryan O'Neal'in oğlu Patrick O'Neal duyurdu. Patrick O'Neal, yaptığı açıklamada babasını kahramanı olarak nitelendirdi.
-
- 4
"O BİR HOLLYWOOD EFSANESİDİR"
Patrick O'Neal, üzüntüsünü ise, "Onu örnek alırdım ve o her zaman hayattan daha büyüktü. Ben 1967'de doğduğumda babam Peyton Place'de bir televizyon yıldızıydı. Annem Leigh Taylor-Young ile orada tanışmış ve yaklaşık 9 ay sonra ben doğmuşum. Babam 1970'li yılların başında 'Love Story' ile uluslararası bir film yıldızı haline geldi. Bu on yıl boyunca 'What's Up, Doc?', 'Paper Moon', 'Barry Lyndon', 'A Bridge Too Far', 'The Main Event' ve 'The Driver' gibi filmlerde rol alarak tam anlamıyla ezdi, geçti. O bir Hollywood efsanesidir. Nokta..." sözleriyle ifade etti.
- 5
Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Ryan O'Neal'a 2001'de lösemi, 2012'de ise kanser teşhisi konmuştu.
Fotoğraflar: Reuters, AP