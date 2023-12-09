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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 7 maçlık Beşiktaş galibiyeti hasreti bitti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin 7 maçlık Beşiktaş galibiyeti hasreti bitti!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide misafir olduğu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibini 7 maç sonra mağlup etti. Sarı-lacivertliler rakibine istatistiklerde büyük bir üstünlük kurarak derbi zaferine uzandı ve Dolmabahçe'de bir ilki de yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 21:23 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:23
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        • 1

          Süper Lig'in 15. haftasında derbide misafir olduğu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibini 7 maç sonra mağlup etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Dzeko'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş, Alexander Djiku'nun bireysel hatası sonucunda kazandığı penaltıyla 24. dakikada Chamberlain'in ayağından bulduğu golle skoru dengeledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

        • 2

          İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle yeniden öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, birçok net gol pozisyonu ve bir de penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+6. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

          Bu sonuçla ligde puanını 40'a yükselten sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'dan devraldı.

        • 3

          LİGDE 7 MAÇ SONRA YENDİ

          Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

          Siyah-beyazlılar ile oynadığı son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 7 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

        • 4

          YENİLENEN STATTA İLK GALİBİYET

          Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yenilenen stadında ilk kez galip geldi.

          Siyah-beyazlıların 11 Nisan 2016 yılında açılışı yapılan yeni stadında bu maça dek 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı.

        • 5

          Fenerbahçe, yeni adıyla Tüpraş Stadı'nda ilk kez ligde galibiyet sevinci yaşadı.

          Sarı-lacivertliler, şu ana dek bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

        • 6

          DEPLASMANDAKİ İLK GOLÜNÜ PENALTIDAN YEDİ

          Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda ilk kez kalesini gole kapatamadı.

          Beşiktaş derbisi öncesinde ligde sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor deplasmanlarına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu 6 müsabakada da kalesinde gol görmedi.

        • 7

          Fenerbahçe, 24. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in penaltıdan attığı golle bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemiş oldu.

        • 8

          PENALTILAR VAR'LA GELDİ

          Fenerbahçe, maçta VAR kararı sonucunda 2 penaltı kazandı.

          Maçın 60. dakikasında Szymanski, ceza sahası içinde Bailly'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyona devam kararı verince devreye giren VAR, hakemi pozisyonu izlemesi için kenara çağırdı.

        • 9

          Pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti.

          Maçta 2. verilen penaltı kararı da aynı şekilde yaşandı. 87. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında top Bailly'nin eline geldi. Önce devam kararı veren Karaoğlan, VAR'ın izleme kararı sonunca 90. dakikada penaltıya hükmetti. 90+2. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

        • 10

          DZEKO GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

          Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız santrforu Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla gollerine devam etti.

          Lige gol yollarında çok etkili bir başlangıç yapan 37 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamamıştı.

        • 11

          Söz konusu maçların ardından geçen hafta Sivasspor filelerini havalandıran Dzeko, Beşiktaş derbisinde de takımını 10. dakikada öne geçiren golü kaydetti.

          Edin Dzeko, üst üste 2. maçını da boş geçmezken, ligdeki gol sayısını da 12'ye yükselterek zirveye kuruldu.

        • 12

          TADIC ASİSTLERİNE DEVAM ETTİ

          Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, takımına skor katkısını sürdürdü.

          Gol yollarında takım arkadaşlarına verdiği paslarla ön plana çıkan ve Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alan 35 yaşındaki oyuncu, 10. dakikada Dzeko'nun attığı golün pasını vererek ligde 6. asistine ulaştı.

        • 13

          Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi oldukça "hırçın" geçti.

          Son yıllar en çok kart gösterilen derbilerinden olan karşılaşmada 1'i teknik direktör İsmail Kartal'a olmak üzere toplamda 10 sarı kart kararı verildi.

        • 14

          Hakem Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan ise 5 oyuncuya sarı kart gösterdi.

          Öte yandan kartların 4 tanesi Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunda yaşandı.

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