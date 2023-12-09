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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı: Sadece ruh yetmez kalite de gerek - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Sadece ruh yetmez kalite de gerek

        Yeni yönetim ve yeni teknik direktörüyle ilk derbisine çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Habertürk Muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 21:42 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:48
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        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
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        Verimsiz transferler, sakatlıklar, eksikler derken derbi öncesinde Beşiktaş en önemli sorununu çözmüştü. Aylardır süren yönetim belirsizliği pazar günü Hasan Arat'ın 35. başkan seçilmesiyle noktalanırken kongre boyunca sergilenen centilmenlik ve iki adayın da sonuçların belli olmasının ardından verdikleri mesajlar camiayı uzun bir aranın ardından birlik havasına sokmuştu. Efsaneler Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba hızla göreve başlayıp Ümraniye'ye kamp kurarken "Beşiktaş ruhu"nun geri döneceği konusunda beklenti büyüktü.

        COŞKU TAVANDI AMA ÇALIMBAY'IN KADROSU...

        Derbi öncesinde de bu tablo devam etti. Başkan Arat rakibi Serdal Adalı'yla çimlere çıkıp Atiba ve Quaresma'ya plaket verip maçı birlikte seyretti. Kapalı gişe olan Dolmabahçe, heyecanla derbiyi beklerken Rıza Çalımbay'ın Aboubakar'ın yedek soyunması başta olmak üzere sürprizlerle dolu kadrosu Beşiktaş'ın ne planladığı konusunda bilinmezlere gebeydi.

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        STOPERLER İKRAM ETTİ

        Tribün coşkusuyla girilen maçta Beşiktaş'ın zayıf karnı stoper bölgesinin ikramda bulunması çok sürmedi. Bailly, Tadic'i önleyemedi, Amartey sezon başından beri olduğu gibi seyretti, Dzeko takımını öne geçirdi. Kötü başlayan Beşiktaş'ın imdadına bu kez Fenerbahçe'nin stoper sıkıntısı yetişti. Djiku'dan kaptığı topla ceza alanına giren Cenk'i Samet indirince penaltıdan Chamberlain skoru dengeledi. Sakatlarla derbiye gelen Beşiktaş, Gedson ve Umut Meraş'ı da aynı dertten ilk yarıda kaybetti.

        GALA TATSIZ BAŞLADI

        Rıza Çalımbay, en önemli hamlesi olan Aboubakar'ı sokmadan Tadic penaltıdan Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi. 1 dakika sonra Aboubakar girmişti ancak Beşiktaş'ın da gardı düşmüştü. Pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin kaçırdığı net fırsatlar ve 90+1'de Mert'in kurtardığı penaltıyla oyunda kalmayı sürdürdü. Ancak Syzmanski'nin 90+6'daki golüyle yeni dönemin galası tatsız başladı.

        AMARTEY'E RUH AŞILANSA NE FAYDA!

        Beşiktaş'ın ligdeki iddiası zaten kaybolmuştu ancak bu yenilgi sezona dair umut kırıntılarını da hırpaladı. Eleştirilerden Rıza Çalımbay da payını alacaktır. Ancak Beşiktaş'ın geçmişte, Fenerbahçe'nin de dün gösterdiği gibi futbolda başarının yolu kaliteli ayaklardan geçiyor. O olmadıktan sonra Amartey gibi transferlere ruh aşılansa ne fayda...

        ATİLLA KARAOĞLAN 'YOK'TU

        Bir not da Atilla Karaoğlan için... Hakemlik, hele bir de derbi hakemliği böyle bir meslekse herkes yapabilirmiş. Nasıl olsa arkada düzelten bir VAR var!

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