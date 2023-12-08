Yakutistan'da eksi 50 derecede günlük yaşam
Rusya Federasyonu'nun uzak doğusunda yer alan, resmi adı ile Saha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düşüyor. İşte kar ve buzla kaplı kentten kareler...
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Rusya Federasyonu'nun uzak doğusunda yer alan, resmi adı ile Saha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta hava sıcaklığı gündüz eksi 30, gece ise eksi 50 dereceye kadar düşüyor.
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Bu şehir öylesine soğuk ki -10 derecelerdeki hava sıcaklığı şehrin sakinleri için 'sıcak' kabul ediliyor.
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Kent halkı kış mevsiminin zor şartlarına alışık olsa da, elverişsiz hava koşulları günlük yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor.
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İnsanların minimum süre dışarıda kalacak şekilde günlük yaşamını programladığı kentte sokaklar, buzla ve karla kaplanmış bir görüntü oluşturuyor.
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Soğuğa rağmen burayı yaşanılır kılan tek şey zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması.
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Yakutsk, petrol, doğalgazın yanında altın, pırlanta gibi kıymetli madenler açısından oldukça zengin bir kent...
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Öte yandan Yakutsk o kadar soğuk ki, burada hiçbir tarım ürünü yetişmiyor.
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İnsanların balık ve etle beslenmek zorunda kaldığı Yakutsk'taki market ve pazarlarda en çok et ve balık bulunuyor.
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Burada buzdolabı kullanmaya da gerek yok tabii. Soğuk nedeniyle pazarda satılan her şey doğal olarak derin dondurucudan çıkarılmış gibi buzla kaplı.
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İnsanlar burada soğuk nedeniyle iç çamaşırı dahi tüm giyim ürünlerini yün ya da tiftikten tercih ediyor.
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Yakutsk'ta mezar kazmak da çok zor çünkü toprak yılın büyük bir kısmı donmuş vaziyette...
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Toprağı eritmek için ilk başta mezar yerinde kömür yakılıyor ve birkaç saat sonra eriyen toprak, 10-15 cm kazılabiliyor.
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Ya da mezar kazmak için yaz mevsiminin gelmesi bekleniyor.
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İşte şehrin soğukluğunu gözler önüne seren kareler...
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