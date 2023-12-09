Beşiktaş-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta kozlarını paylaşıyor.

STAT: Tüpraş

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Amartey, Bailly, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla 2. sırada yer alıyor.

EZELİ REKABETTE 358. RANDEVU Beşitkaş iel Fenerbahçe, tarihlerinde 358. kez birbirlerine rakip oluyor. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti. REKLAM LİGDE F.BAHÇE 47-42 ÖNDE

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde oynanan 134 derbide sarı-lacivertliler 47, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 155 kez ağları sarstı, Fenerbahçe ise 153 gol kaydetti. BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE'YE 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. "Kara Kartal" 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. HASAN ARAT'IN İLK SINAVI

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşıyor. Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı veriyor. CRESPO VE SAMET SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 isim kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da maç öncesinde sınırda olan diğer isim.