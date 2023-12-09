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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sarıyer'de istinat duvarı çöktü! 4 araba hasar gördü, 1 bina boşaltıldı

        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü! 4 araba hasar gördü, 1 bina boşaltıldı

        İstanbul Sarıyer'de yağışlardan dolayı istinat duvarı çöktü. Olayda 4 araç hasar görürken, bir bina boşaltıldı. Yıkılan duvarın altında kalan araçlarda hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:51 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:34
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        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
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        İstanbul'un Sarıyer ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde toprak kamasıyla birlikte istinat duvarı çöktü.

        4 araç hasar görürken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bir bina boşaltılırken olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

        Merkez Mahallesi Baraj Sokak'taki istinat duvarı, yaşanan toprak kaymasının ardından çöktü.

        Olayın yaşandığı alanın yanındaki otoparkta bulunan 4 araç, yıkılan duvarın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, 2 katlı bir bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Yıkılan duvarın altında kalan araçlarda hasar oluştu.

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