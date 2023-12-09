Galatasaray-Adana Demirspor maçı yazar yorumları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Puanını 40'a çıkaran sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, spor yazarları Galatasaray'ın Adana Demirspor karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Levent Tüzemen (Sabah): Kopenhag ile Avrupa'ya devam konusunda final oynayacak Galatasaray, Adana Demirspor'a karşı iştahlı ve coşkulu oynadı. Tete, sağ kanatta harikalar yarattı. Kerem'in solda oynaması, Galatasaray'a iki gol getirdi. Birinde Kerem attı, diğerinde de pası Kerem verdi. Mertens ve Kerem Demirbay yorulup oyundan çıkıncaya kadar Galatasaray'ın ritmi, yardımlaşması, topa hakimiyeti mükemmeldi. Okan hoca, doğru işler yaptı ama girenler, çıkanlar kadar katkı sağlayamadı. Değişiklikler sonrası Galatasaray'ın oyun dengesi bozuldu.
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Torreira, Galatasaray'ın yine enerji santrali görevini yaptı, rakipten çaldığı toplarla takımını atağa kaldırdı. İyi oyunun penaltıyla süsleyen İcardi rakip defansın dengesini fazlasıyla bozdu. Kerem'e attırdığı golde yaptığı tek pas akıl doluydu. Kerem, Trabzon'un kupa maçını seyretmiş olacak ki Enis Destan'ın yaptığı vuruşun benzerini yaparak kaliteli bir gol attı. Barış sol bek oynamakta öz veri gösteriyor, çok çalışıyor, hücuma destek veriyor. Ancak bir önerim var; ayağında fazla top tutmamalı. Garanti alamayacağı toplarda rakibe kayarak müdahale etmemeli çünkü hata yapıyor.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Dün Seyrantepe’de 45 dakika tamamlandığında toplam 3 gol, 19 şut ve 9 korner izlemişti sporseverler. Galatasaray ilk yarıyı büyük ölçüde domine etmesine rağmen Adana Demirspor sadece 2 kez faule başvurmuştu. Sadece futbol vardı sahada. Galatasaray skor 0-0’ken de, 1-0’ken de, 2-0’ken de aynı iştahlı oyunu sürdürdü Seyrantepe’de. Galatasaray’ın dün ilk bir saatte sergilediği bu maaile hücum anlayışı, Postecoglou’nun aforizmasını getirdi aklıma ister istemez.
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Dün 60-65’e kadar vites küçültmeyen, iştahını ve oyun standardını koruyan Galatasaray, son yarım saatte Adana Demirspor’u bir tık da olsa ortak etti oyuna. Bunu elbette farklı parametrelerle açıklayabilirsiniz: Yüksek tempolu oyunun yarattığı bir yorgunluk diyebilirsiniz. Salı akşamının, Kopenhag maçının moduna geçildiğini söyleyebilirsiniz. Ama ben biraz da oyuncu değişikliklerine bağlıyorum: Mertens oyundan çıkıp, Kerem Aktürkoğlu merkeze geçtiğinde Galatasaray’ın mekaniği bir tık aksadı. Mertens net bir bağlantı oyuncusu. Topsuz oyun ustası. Onun yarattığı koridorlar solda Kerem’i, sağda Tete’yi de oynatıyor. Bence Kopenhag’da da Galatasaray’ın merkezde Mertens zekasına ihtiyacı olacak.
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Osman Şenher (Milliyet): Galatasaray bu sezonun en istekli, en tempolu, en çok gol pozisyonuna girdiği maçını oynadı. Rakip Süper Lig’in iyi takımlarından Adana Demirspor... Sen bu kadar iyi bir takım karşısında çok net gol pozisyonlarına girebiliyorsan bunların dördünü, beşini filelere göndereceksin. Kerem Aktürkoğlu ilk yarı sahanın yıldızıydı. Boey’e harika gol pası verdi, takımının ilk golünü attırdı. Icardi’nin pasıyla da takımını 2-0 galip duruma çıkardı.
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Sahada koşmayan, mücadele etmeyen hiçbir sarı-kırmızılı futbolcu yoktu. İşin doğrusu Kopenhag maçı öncesi ben Galatasaray’dan böyle bir performans beklemiyordum. Dün geceki galibiyeti ev sahibi ekip anasının ak sütü gibi hak etti. Adana Demirspor çok iyi takım olmasına rağmen maça ağırlığını koyamadı. Galatasaray’ın baskısına mecburen boyun eğdi. Yeni teknik direktör ve yeni oyun sistemiyle önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Demirspor mutlaka seyrederiz.
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Serkan Korkmaz (Fotomaç): Son şampiyon ve bu sezonun da güçlü şampiyonluk adayı Galatasaray ve ligin afili takımlarından biri olan rakibi enteresan sol beklerle oynadılar. Bu kadar mı zor Süper Lig seviyesinde sol bek bulmak? Seksen küsür milyonluk ülkede altyapınızda oynayacak sol ayaklı bir tane bile savunmacı nasıl bulamıyorsunuz?
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Maçın ilk yarısı ezici bir Galatasaray üstünlüğü vardı ancak bu üstünlük skor tabelasına ancak 2-1'lik skorla yansıdı. Takımın dinamolarından Boey artık gol de atıyor. Kerem'in golündeki Icardi pası muhteşemdi. Maçın ikinci yarısında aklı salı gününe meyillenen sarı kırmızılıların rakibi maça daha çok asılınca sıkıcı bir seyirlikten kurtulmuş olduk. Şimdi sırada sezonun en önemli maçı var. Umarım Cimbom, Danimarka'da bulduğu her pozisyonu gole çevirir. Haydi Okan Hoca; bitir şu işi!
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Serkan Akcan (Fanatik): Galatasaray’ın maça başlangıçtaki iştah seviyesi olağanüstüydü. Adana Demirspor’lu futbolcuların topla temasını en erken kesme yarışına girişmiş gibilerdi. Kerem Aktürkoğlu, sanırım dün gece o kadar pasta ustasının arasında eli en lezzetli olanıydı. Oynamayı sevdiği ve üzerinde iyi kariyer inşa ettiği sol forvette oynama şansı bulan Kerem, Sacha Boey’a harikulade bir asist yaptı, İcardi de onu aynı güzellikte bir asistle ödüllendirdi.
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Barış Alper’in Pendik maçını çeviren sol bek oluşu Okan Buruk’u dün gece de aynı tercihe yönlendirdi. Sağlam fiziği, temposu ve top hakimiyeti düşünüldüğünde sol bek için fazlasıyla yeterli bir oyuncu olsa da pozisyon bilgisi futbolda bazen çok daha fazla şey ifade edebiliyor. Kim bilir, belki yeni bir sol bek doğuyordur ama bunun için Barış Alper’in bu pozisyonda yeterince kilometre yapması gerekecek. Tete, Galatasaray’a geldiği günden beri en iştahlı ve etkili maçlarından birini oynadı. Ne var ki sağ forvette yaptığı onca pozitif aksiyona karşın kariyerindeki gol kaçırma rekorunu da kırmış olabilir.
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Ömer Üründül (Sabah): G.Saray salı gecesi Avrupa'da çok önemli bir sınavı olmasına rağmen dün gece yüksek tempolu ve iştahlı bir futbol sergiledi. 70 dakika boyunca rakibi adeta hırpaladılar. Okan Buruk öyle değişiklikler yaptı ki kesinlikle tek farklı skor avantajında yapılacak işler değildi. Son 10 dakika Zaha, Halil, Bakambu ve İcardi bir arada oynadılar. Ama Demirspor'un cezayı kesecek kimliği yoktu. Sonra da penaltı golüyle maç bitti.
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Ayrıca gece seyrettiğim son haftalardaki İcardi, temenni ediyorum ki Kopenhag'da yeni bir mucize yaratsın. Okan hocanın salı gecesi için iki konuda dikkatini çekmek istiyorum. Sakın ola ki Barış Alper'i sol bek oynatma. İkinci önerim de İcardi'nin fiziki durumunu göz önüne alıp Zaha ve Ziyech'ten birine ilk 11'de yer verme.
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Engin Verel (Akşam): Beklendiği gibi Galatasaray'ın daha çok hücumu düşündüğü, Adana Demirspor'un ise savunma güvenliğini ön plana alıp, kontrayla sonuca gitmeyi hedeflediği klasik bir anlayış vardı sahada. Bu hücum organizasyonunda Kerem-Icardi ve Boey üçlüsünün yaptığı ekstra işler Galatasaray'a iki gol kazandırdı. Özellikle Kerem'i hem kanatta hem de içeri kat ettiğinde çok etkili gördük. Icardi'nin ona yaptığı asiste de bugüne kadar Kerem'in ona verdiklerine bir teşekkür mahiyetindeydi. Aynı zamanda, "Golcüye assist böyle yapılır" dersiydi.
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İ kinci yarıda Galatasaray ilk yarıdaki başlangıcın aynısıyla girdi oyuna. Amaç erken gol bulup, rahatlamaktı ancak çok fazla fırsat kaçınca Okan Buruk'un oyuna müdahalesi kaçınılmaz oldu. Kerem Demirbay'ın sezon başına göre oynamadıkça gerilediğini ve kilit paslarda çok etkisiz kaldığını belirtmeliyim. Galatasaray için kolay bir maç olmadı. Hemen söyleyeyim bu futbol kalitesi Danimarka'da istediğini almaya yetmez.
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Rıdvan Dilmen: Kerem'in sol kanatta oynarken yaptığı koşuları Tete yapamıyor mesela. İlk 65 dakika itibariyle Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'e hayran kaldım. Benim izlediğim ve yazdığım şekle göre Galatasaray, 2-4-4 oynuyor. Bu maç normalde 7-2 bitebilirdi. Okan Buruk, skora bağımlı olarak oyuncu değişikliği değil direkt olarak kendi şablonuna uygun değişiklikler yapıyor. Galatasaray'ın hemen hemen her maçı taraftarlara ve izleyenlere çok zevk veriyor.
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Mehmet Ayan (Habertürk): Avrupa’da başka Türkiye’de başka oynayan Galatasaray nihayet Avrupa standartlarını yakaladığı bir 90 dakikayı izletti taraftarına. İlk 35-40 dakikada 2 golle taçlanan futbol belki de 15 Süper Lig maçının en fevkiydi. Adana Demirspor penaltı pozisyonuna kadar sahada yokları oynadı. Rakibinin zayıf karnına yönelemedi. Hem onlar beceriksizdi hem de G.Saray onları sola adeta “döndermedi”. Tete başta olmak üzere düzenlenen GOL KAÇIRMA YARIŞMASI maç sonuna kadar sürdü.
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G.Saray için maç kazanılması kadar oyunun da TÜRKİYE STANDARTLARINI AŞMASI kıymetli. Kerem Aktürkoğlu ideal yerini bulunca neye dönüşüyor görebiliyoruz. Icardi 97 dakika iyi bir performans sergileyemese de şarkısını çaldırdı yine. Tete’nin şanssız, Zaha’nın tutuk akşamıydı. Oyunculara tek tek övgüde bulunabiliriz ama her hafta, her maç gözümüzün pasını alan BOEY’e parantez açmazsak haksızlık olur. Salı akşamı öncesi oyuna yüklenen KOPENHAG KRİTERLERİ, Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek için umut verici.