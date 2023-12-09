Galatasaray-Adana Demirspor maçı yazar yorumları

Barış Alper’in Pendik maçını çeviren sol bek oluşu Okan Buruk’u dün gece de aynı tercihe yönlendirdi. Sağlam fiziği, temposu ve top hakimiyeti düşünüldüğünde sol bek için fazlasıyla yeterli bir oyuncu olsa da pozisyon bilgisi futbolda bazen çok daha fazla şey ifade edebiliyor. Kim bilir, belki yeni bir sol bek doğuyordur ama bunun için Barış Alper’in bu pozisyonda yeterince kilometre yapması gerekecek. Tete, Galatasaray’a geldiği günden beri en iştahlı ve etkili maçlarından birini oynadı. Ne var ki sağ forvette yaptığı onca pozitif aksiyona karşın kariyerindeki gol kaçırma rekorunu da kırmış olabilir.