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        Haberler Gündem Hava Durumu AFAD'dan son dakika açıklaması | AFAD 5 kent için 'turuncu', 28 kent için 'sarı' alarm verdi - Güncel haberler

        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!

        AFAD, olumsuz hava koşullarına karşı paylaşımda bulundu. AFAD'ın yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 5 kent için 'turuncu', 28 kent için 'sarı' alarm verildiği belirtildi. İşte uyarıda bulunulan 33 kentimiz...

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        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 14:52 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:01
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        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
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        AFAD, şiddetli sağanak, sel ve fırtınaya karşı sosyal medya hesabından dikkatli olunması çağrısında bulundu.

        ALARM VERİLEN 33 KENTİMİZ

        Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Antalya, Sakarya, Adana, Adıyaman ve Diyarbakır illerimizde 'turuncu'; Ankara, Bingöl, Bolu, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sinop, Van, Batman, Bartın, Karabük, Düzce, Bitlis, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Osmaniye illerimizde 'sarı' yağış uyarısı verilmiştir" denildi.

        VATANDAŞLARA MESAJ GÖNDERİLDİ

        Açıklamada şöyle devam edildi: "Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza SMS ile uyarı mesajı gönderilmiştir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir.

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        "97 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI"

        Ekiplerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenen illerimizde müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda; Antalya'da 4, Mersin'de 15, Adıyaman'da 2, Kahramanmaraş'ta 11, Gaziantep'te 65, olmak üzere toplam 97 vatandaşımız kurtarılmıştır.

        "DİKKAT" UYARISINDA BULUNULDU

        Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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