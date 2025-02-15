Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cezayir'e Su-57 savaş uçağı | Dış Haberler

        Cezayir, Rusya'dan Su-57 savaş uçağı alındığını doğruladı

        Rusya tarafından üretilen ve ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştiren 5. nesil bir savaş uçağı olan Suhoy-57'nin (Su-57) ilk satışı Cezayir'e gerçekleşti. Cezayir devlet televizyonu, Cezayirli pilotların hâlihazırda Rusya'da eğitim gördüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 01:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 01:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezayir'e Su-57 savaş uçağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya tarafından üretilen 5. nesil bir savaş uçağı olan Suhoy-57'nin (Su-57) ilk satışı Cezayir'e oldu.

        Cezayir devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayirli pilotlar Rusya'da eğitim görmeye devam ederken, uçakların teslimi bu yılın sonuna doğru gerçekleşecek.

        Rus yetkililer, daha önce Su-57'nin yabancı bir ülkeye satıldığını belirtmiş ancak ülkenin ismini vermekten kaçınmıştı. Cezayir'den yapılan açıklama ile durum açıklığa kavuştu.

        İlk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştiren Su-57 çoklu görev özelliğine sahip bir hayalet uçak. Keşif, saldırı ve hava üstünlüğü konusunda kabiliyete sahip olan Su-57'nin fiyatının 50 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor.

        REKLAM

        FAS F-35 ALMAYA HAZIRLANIYOR İDDİASI

        Mağrip Bölgesinde, Fas ile Cezayir arasında zaman zaman krizler yaşanıyor. Cezayir'in Su-57 almasının ardından Fas'ın da ABD yapımı F-35 savaş uçağı almaya hazırlandığı iddia edildi.

        Daha önceleri Fransa işgali altında olan Fas ve Cezayir 1950'den sonra bağımsızlıklarını kazandı. İki ülke arasındaki krizlerin temelini ise Batı Sahra bölgesindeki hak iddiaları oluşturuyor.

        Sömürgecilik döneminden sonra sınırların belirlenmesi konusunda sorunlar yaşandı ve bu sorunlar günümüze kadar geldi.

        ABD Başkanı Donald Trump ilk döneminde Fas'a destek vermişti. Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin de ABD'nin desteği sayesinde geliştiği biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        Cezayir'e Su-57 savaş uçağı
        Cezayir'e Su-57 savaş uçağı
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa