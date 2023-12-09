Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ SAĞANAK

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLER VE DOĞUDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL: 8, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 10, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 9, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

A.KARAHİSAR: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURDUR: 7, Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı.

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MERSİN: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

BOLU: 7, Çok bulutlu , aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışlı.

KASTAMONU: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, bu sabah saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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ERZURUM: 4, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 8, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güneyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.