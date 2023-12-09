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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranları | 9 Aralık İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İstanbul Baraj doluluk oranı güncel veri, barajlar son durum

        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 29 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 9 Aralık Cumartesi itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:03
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        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 35.68'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 37.27 OLDU

        Son 29 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 9 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 37.27'ye yükseldi.

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        29 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 21.09'A ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 29 günde yüzde 21.09 artış sağladı.

        HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün de mega kentte sağanak bekleniyor.

        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı! Haberi Görüntüle
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