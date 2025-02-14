Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar

"KORKTUĞUM İÇİN SESSİZ KALDIM"

Sanıklardan Mert Ataş ise ifadesinde, cinayetin işlendiği gün aşağı indiğinde “Babamın elleri arkadan bağlıydı, boğazında ip vardı. Hareketsizdi. Evden çıkarılırken yardım etmek zorunda kaldım. Emniyete gidip her şeyi anlatmak istedim ama Burhanettin'den annem ve kardeşlerime zarar gelir diye korktum" dedi.

Sanıklardan D.K. ise mahkemede, “Cinayeti gördüm. Burhanettin önce Şaban'a sopayla vurdu, sonra cebinden çıkardığı iple boğarak öldürdü. Bağırsaydım beni de öldürürdü diye korktum, bir şey yapamadım" ifadelerini kullandı.