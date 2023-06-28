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Yalova bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri takvimi ile 2023 Yalova bayram namazı saati vakti açıklandı!

Yalova bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet 2023 Yalova bayram namazı saati vakti açıklandı!

Merakla beklenen Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Kurban Bayramı namaz vakti takvimi ile Yalova'da bayram namazı saati belli oldu. İbadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için "Yalova Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik.

Giriş: 28.06.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edilecek. Camilerde ibadet etmek isteyen vatandaşlar, namaz vakitlerini sorgulamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre il il bayram namazı saati belli oldu. İşte, Yalova Kurban Bayramı namaz vakti...

  • YALOVA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Yalova'da Kurban Bayramı namazının saat 06.09'da kılınacağını duyurdu.

     

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

     

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

     

    1. Rekat Kılınışı

     

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

     

    2. Rekat Kılınışı

     

     

     

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

     

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

     

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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