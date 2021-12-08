Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Osman Sınav'ın yapımcılığını üstleneceği dizinin senaryosu Murat Koca ve Alper Erze tarafından kaleme alınacak.
YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMDİR?
Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu (1-)
Kürşat Alnıaçık (1-)
Damla Colbay - Sare Türkmen (1-)
Murat Han - Doğan Sakınma (1-)
Polat Bilgin (1-)
Gökhan Soylu (1-)
Deniz Evin - Sefer (1-)
Cihan Ünal - Davut Bahadır (1-)
Yaprak Medine - Mira (2-)
YALNIZ KURT KONUSU NE?
Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, Golyat’a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilikyapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin Aralık ayında başlaması bekleniyordu ancak net bir yayın tarihi henüz açıklanmadı.
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