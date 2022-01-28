Yalnız Kurt Doğan Sakınmaz kimdir, gerçekte var mı?

Yalnız Kurt Doğan Sakınmaz kimdir, gerçekte var mı? Yalnız Kurt'un Doğan Sakınmaz'ı Murat Han

Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Murat Han, ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'ta Doğan Sakaınmaz karakterini canlandıracak. İşte Murat Han hakkında bilgiler...

Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

Murat Han, 1 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Han, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirdi. 9 yıl kadar Amerika'da yaşadı ve oyunculuk yaptı. 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı.

Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir. Vazgeç Gönlüm, Ömre Bedel, Sensiz Olmaz, Eve Düşen Yıldırım, Sana Bir Sır Vereceğim gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu, Sana Bir Sır Vereceğim ve Hatasız Kul Olmaz adlı televizyon dizilerinde başrolü oynadı. Ayrıca 50. Altın Portakal Film Festivali'nde sunuculuğu Özge Özder ile paylaştı.

Murat Han hangi yapımlarda oynadı?

Vazgeç Gönlüm (2007-2008) - Salih

Mutluluk (2007) - Cemal

Vicdan (2008) - Mahmut

Ömre Bedel (2009-2011) - Cesur

Hesaplaşma (2009)

Sensiz Olmaz (2011)

Eve Düşen Yıldırım (2012) - Namık

Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) - Mehmet

Hatasız Kul Olmaz (2014) - Bulut

Kervan 1915 (2016)

Evlat Kokusu (2017) - Cevahir Akbaş

Savaşçı (2018-2019) Karon

Akif (2020) Ali Şükrü Bey

Yalnız Kurt (2022-) Doğan Sakınma