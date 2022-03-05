Osman Sınav imzasıyla ATV ekranlarında seyirci karşısına gelen Yalnız Kurt dizisi 6. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. İlk bölümü 28 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen Yalnız Kurt dizisinin son bölümünde neler olduğu merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek izleyenler Yalnız Kurt 6. son bölümü araştırıyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm tek parça izle!
YALNIZ KURT 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur. İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Doğan ve Nizam gerginliği yükseldiği için yeni pazarlıkları doğurmaktadır. Bu pazarlıkları dikkatle takip eden Sare ve Altay yeni bilgiler dahilinde fırsatları değerlendirmektedir. Sare için ise bir anda ortaya çıkan sürpriz misafir her şeyi berbat edebilecek bir risk taşımaktadır. Altay'ın yaptığı doğru hamleler sonucu yeni hamle fırsatları doğar. Altay dikkatli olması gerektiğinin farkındadır. Davut, Altay'a; Doğan ve Nizam'ın "başlarının" kim olduğunu öğrenmesi ve ejderhanın yedi başını birden yok etmesini söyleyerek, Altay'ın hedefini net biçimde çizmiştir.
Türkiye'nin çeşitli birimlerine yine uzaklardan müdahale edilmeye çalışılmaktadır fakat vatanseverler de buna hazırlıklıdır. Sürekli stratejilerin, analizlerin ve planların yapıldığı bir ortam söz konusudur. Bu olaylar sonucunda Altay istediği bilgilere ulaşabilecek mi? Bilgilere ulaşmak isterken başına başka olaylar mı gelecek? Yıldırım Projesi'ne dışarıdan müdahaleler ne kadar etkili olacak? Altay bu kritik virajı dönebilecek mi? Sezai Paşa'nın yerine geçen kim ve onun gelişiyle neler değişecek? Golyat'ın hala neler yapabildiğini gösterecek karşımıza çıkacak sürpriz ne? Altay'ın 5 numara için gerçekleştirmesi gereken özel görev ne? Finalde Altay'ın Mira tarafından gönderildiği, herkesi şaşırtacak cehennem neresi?
YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE!
Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan son bölümünü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.
https://www.atv.com.tr/yalniz-kurt/6-bolum/izle
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