İHA'nın haberine göre; Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin 2. gün eğlenceleri, DJ Pascal Nouma’nın performansıyla başladı. On binlerce kişinin izlediği konser etkinliğinde 1,5 saat mikser başında kalan Nouma, birbirinden hareketli parçalarla vatandaşları coşturdu.

DJ performansının ardından sahneye pop müziğin sevilen ismi Yalın çıktı. Yalın ilk olarak ‘Sensiz Ben Ne Olayım’ adlı son zamanların hit parçasını seslendirdi. Konserinde sevenlerini kimi zaman duygulandırıp kimi zaman da coşturan Yalın şarkılarına Alanyalılar da alkışlarıyla eşlik etti.

HAYRANLARINA UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI

Şarkı arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yalın’a üzerinde resminin bulunduğu Alanya su kabağı ve isminin yazılı olduğu 82 numaralı Alanyaspor forması hediye edip, çiçek verdi.

Yalın, en sevilen şarkılarının yanı sıra, yıllardır dillerden düşmeyen ’Zalim’, ’Cumhuriyet", ’Küçücüğüm’, ’Meleklerin sözü var’, ’Sonsuz ol’ adlı şarkılarının da yer aldığı özel repertuvarıyla yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Neşeli tavırlarıyla sempati kazanan Yalın, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.