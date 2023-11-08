Abidin’e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır. Pelin ve Zerrin ise Şehmuz’un evine giderler ve planlarının ilk adımını uygulamaya koyarlar. Öte yandan Nükhet, Sultan’la geriden çevirdiği işleri ilerletip, İfakat’i git gide köşeye sıkıştırırken, hesaba katmadığı bir detay vardır.