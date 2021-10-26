Yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu

Erzincan merkeze bağlı Hürrempalangası köyünde yaşayan 57 yaşındaki Pakize Metin'den haber alamayan İstanbul'daki yakınları, köy muhtarını aradı.

Eve giden muhtar, kapının açılmaması üzerine jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine jandarma ile gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde banyoda hareketsiz bulunan Pakize Metin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi otopsi için Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Metin'in, şofbenden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.