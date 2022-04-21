'Yakamoz S-245' için kutlama yemeği

Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin başrolü Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra dizinin yönetmenleri Tolga Karaçelik, Umut Aral ve "Yakamoz S-245"in adlı dizinin oyuncuları; Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ve projenin yapımcısı Onur Güvenatam da katıldı.

"Yakamoz S-245" ekibi, gerçekleşen yemek sonrasında bir araya gelerek, objektiflere poz verdi.