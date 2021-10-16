Sınırda 3'ü FETÖ, 2'si DEAŞ'lı 10 kişi yakalandı!

DHA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan´a ve Suriye´den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden 3´ünün FETÖ, 2´sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.