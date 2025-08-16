Türkan Şoray, vücutta olması gerekenden fazla kortizon üretimiyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmıştı. Şoray, bu nedenle de aşırı kilo almıştı. Sanatçı, aşırı kilo almanın yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.

Türkan Şoray'ın 2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için geçirdiği operasyon sonrasında 'Cushing Sendromu' sona ermişti.

REKLAM advertisement1

Türkan Şoray, bunun sonucunda 20 kilo vererek 'Cushing Sendromunu'ndan önceki kilosuna dönmüştü.

ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, katıldığı bir partide annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ünal, annesinin sağlık durumu hakkında; "Durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür" yorumunu yaptı.

Cushing Sendromu bitti 20 kilo verdi Haberi Görüntüle

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal