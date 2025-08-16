Yağmur Ünal'dan Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Yağmur Ünal, 'Cushing Sendromu'nun sona ermesinin ardından 20 kilo vererek ideal kilosuna dönen annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
Türkan Şoray, vücutta olması gerekenden fazla kortizon üretimiyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmıştı. Şoray, bu nedenle de aşırı kilo almıştı. Sanatçı, aşırı kilo almanın yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.
Türkan Şoray'ın 2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için geçirdiği operasyon sonrasında 'Cushing Sendromu' sona ermişti.
Türkan Şoray, bunun sonucunda 20 kilo vererek 'Cushing Sendromunu'ndan önceki kilosuna dönmüştü.
ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, katıldığı bir partide annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Ünal, annesinin sağlık durumu hakkında; "Durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür" yorumunu yaptı.Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal