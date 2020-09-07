Cushing Sendromu bitti 20 kilo verdi

Türkan Şoray'ın tekneyle çıktığı tatilde paylaştığı fotoğraflarda oldukça zayıflamış olduğu dikkat çekti.
20 kilo veren Türkan Şoray nasıl bu kadar zayıfladı?
Türkan Şoray, vücutta olması gerekenden fazla kortizon üretimiyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmıştı. Şoray, bu nedenle de aşırı kilo almıştı. Sanatçı, aşırı kilo almanın yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.
2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilen sanatçının sol böbrek üstü bezi alınmıştı.
Türkan Şoray, 2017'de hipofiz adenomu nedeniyle Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle beyninden de ameliyat edilmişti.
İki ameliyat sonrasında 'Cushing Sendromu' sona eren Türkan Şoray'ın vücudundaki kortizon üretimi normal seviyeye indi. Şoray, bunun sonucunda 20 kilo vererek 'Cushing Sendromunu'ndan önceki kilosuna geri döndü. Bunun sonucunda ayaklarındaki sorun da sona erdi.
'Cushing Sendromu' Nedir?
Vücudun aşırı kortizon hormonuna maruz kalması sonucu ortaya çıkan olağan dışı belirtilere 'Cushing Sendromu' deniyor. İlk olarak Harvey Cushing adındaki bilim adamı tarafından tanımlandığı için bu ad verildi.
Belirtileri Nelerdir?
* Huzursuzluk
* Uykusuzluk
* Halsizlik
* Baş ağrısı
* Depresif ruh hali
* Duygusal kontol kaybı
* Sivilcelerde artış
* Yüzde kızarıklık
* Kemik erimesi
* Kemiklerde kolay kırılma
* Aşırı susama
* Sık idrara çıkma
* Kan şekeri seviyelerinde yükseklik
* Aşırı kilo artışı neticesinde obezite
* Tekrarlayan enfeksiyonlar
* Ciltte incelme ve kolay morarma
* Karın, kalçalar, göğüsler ve kollarda pembe veya mor renkte çatlaklar
* Yara ve enfeksiyonların iyileşmesinde gecikme
* Kadınlarda aşırı tüylenme
* Adet düzensizliği
* Cinsel istekte azalma
* Erkeklerde erektil fonksiyon kaybı
* Fertilitede azalma
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