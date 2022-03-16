"ANNEM ARTIK EVLİLİK İÇİN SIKIŞTIRMIYOR"

Şu sıralar üzerine çalıştığı projeleri olduğunu söyleyip, detay vermekten kaçınan Ünal, muhabirlerin "Kalbiniz boş mu, sizi kimseyle göremiyoruz?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

Hayatımda kimse yok. Annem bir ara evlilik için tatlı tatlı sıkıştırıyordu ama şimdi üzerimde o tür baskılar yapmıyor.