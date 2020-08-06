Yeni sezonda ekranda olacağını belirten Tanrısevsin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Görüştüğüm işler var. Zaten yeni sezonda ekranda olacağım. Nerede ve nasıl olduğu net değil ancak internette olmasını çok istiyorum. Günümüzde her şey artık dijitale döndü.